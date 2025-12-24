Cercle des lecteurs à La Roche-Chalais, La Roche-Chalais
Cercle des lecteurs à La Roche-Chalais, La Roche-Chalais mercredi 7 janvier 2026.
Cercle des lecteurs à La Roche-Chalais
La Roche-Chalais Dordogne
Début : 2026-01-07
fin : 2026-01-07
2026-01-07
Bibliothèque, 14 rue de l’Apre-Côte
Cercle des lecteurs à 14h. Moment d’échanges et de détente en parlant de nos livres, films ou pièces de théâtre préférés, accompagné de boissons et biscuits. La culture pour nous réunir.
Renseignements 05.53.90.67.90– mediatheque@larochechalais.fr
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90
English : Cercle des lecteurs à La Roche-Chalais
Library, 14 rue de l’Apre-Côte.
Readers’ Circle at 2pm. Come and share your readings, films and more. Friendly cultural exchange.
Free admission.
Information: 05.53.90.67.90? mediatheque@larochechalais.fr
