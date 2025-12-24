Cercle des lecteurs à La Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

2026-01-07

Bibliothèque, 14 rue de l’Apre-Côte

Cercle des lecteurs à 14h. Moment d’échanges et de détente en parlant de nos livres, films ou pièces de théâtre préférés, accompagné de boissons et biscuits. La culture pour nous réunir.

Renseignements 05.53.90.67.90– mediatheque@larochechalais.fr

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90

English : Cercle des lecteurs à La Roche-Chalais

Library, 14 rue de l’Apre-Côte.

Readers’ Circle at 2pm. Come and share your readings, films and more. Friendly cultural exchange.

Free admission.

Information: 05.53.90.67.90? mediatheque@larochechalais.fr

