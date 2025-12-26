Bib en Jeu à la Médiathèque de La Roche-Chalais, Rue de l’apre côte La Roche-Chalais
Bib en Jeu à la Médiathèque de La Roche-Chalais, Rue de l’apre côte La Roche-Chalais vendredi 2 janvier 2026.
Bib en Jeu à la Médiathèque de La Roche-Chalais
Rue de l’apre côte Bibliothèque La Roche-Chalais Dordogne
Début : 2026-01-02
fin : 2026-01-02
2026-01-02
La Roche-Chalais, bibliothèque Rue de l’Apre Côte
Bib en jeu, après-midi jeux de sociétés, gratuit et ouvert à tous à 15h30
Renseignements 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr
Bib en jeu, après-midi pour découvrir et jouer à différents jeux de société.
et de cartes, gratuit et ouvert à tous à 15h30
Renseignements 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr .
Rue de l’apre côte Bibliothèque La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90 mediatheque@larochechalais.fr
English : Bib en Jeu à la Médiathèque de La Roche-Chalais
La Roche-Chalais, library Rue de l?Apre Côte
Bib en jeu, board games afternoon, free and open to all from 4pm to 6pm.
Information: 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr
