Bib en Jeu à la Médiathèque de La Roche-Chalais, Rue de l’apre côte La Roche-Chalais

La Roche-Chalais, bibliothèque Rue de l’Apre Côte

Bib en jeu, après-midi jeux de sociétés, gratuit et ouvert à tous à 15h30

Renseignements 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr

Bib en jeu, après-midi pour découvrir et jouer à différents jeux de société.

et de cartes, gratuit et ouvert à tous à 15h30

Renseignements 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr .

Rue de l’apre côte Bibliothèque La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90 mediatheque@larochechalais.fr

English : Bib en Jeu à la Médiathèque de La Roche-Chalais

La Roche-Chalais, library Rue de l?Apre Côte

Bib en jeu, board games afternoon, free and open to all from 4pm to 6pm.

Information: 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr

L’événement Bib en Jeu à la Médiathèque de La Roche-Chalais La Roche-Chalais a été mis à jour le 2025-12-24 par Val de Dronne