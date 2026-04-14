Soirée basco-landaise Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa

Moliets-et-Maa

Soirée basco-landaise

Place de l’Hôtel de Ville Fronton Moliets-et-Maa Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04 23:30:00

Date(s) :

2026-08-04

21h folklore landais avec les fameux échassiers suivi d’une partie de pelote à grand chistéra.

– Un marché de producteurs, artisans et créateurs locaux pour faire le plein des saveurs d’ici (à partir de 18h). Restauration rapide et buvette. Payant.

Transmettre et faire perdurer la culture basco-landaise, c’est le but de cette soirée complète

– Un spectacle qui vous plongera dans les valeurs et les traditions locales sur le fronton (aire de jeu) à 21h le folklore landais avec les fameux échassiers suivi d’une partie de pelote à grand chistéra à 22h. Payant.

– Un marché de producteurs, artisans et créateurs locaux pour faire le plein des saveurs d’ici (à partir de 18h).

– Restauration rapide et buvette viennent compléter cette soirée placée sous le signe de la tradition. (non inclus dans le prix du spectacle)

La soirée à ne pas manquer ! .

Place de l’Hôtel de Ville Fronton Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 56 58

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English : Soirée basco-landaise

9pm: Landes folklore with the famous stilt-walkers, followed by a game of pelota at grand chistéra.

– A market of local producers, artisans and creators to fill up on local flavours (from 6pm). Fast food and refreshments. Charges apply.

L’événement Soirée basco-landaise Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-04-14 par OTI LAS