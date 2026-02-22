Soirée Basse-côte Sardent
Soirée Basse-côte Sardent samedi 7 mars 2026.
Soirée Basse-côte
Sardent Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Les jeunes agriculteurs de Pontarion Ahun vous proposent une soirée Basse-Côte, animée par Vibra’sons.
Menu adulte 24€
Carottes râpées avec son oeuf + basse-côte frites + fromages + tartelette (1 boisson offerte)
Menu enfant 14€
Carottes râpées avec son oeuf + steak haché frites fromage tartelette (1 boisson offerte)
Réservation avant le 24 février 2026 06 37 35 48 51 .
Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 35 48 51
