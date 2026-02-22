Soirée Basse-côte

Sardent Creuse

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Les jeunes agriculteurs de Pontarion Ahun vous proposent une soirée Basse-Côte, animée par Vibra’sons.

Menu adulte 24€

Carottes râpées avec son oeuf + basse-côte frites + fromages + tartelette (1 boisson offerte)

Menu enfant 14€

Carottes râpées avec son oeuf + steak haché frites fromage tartelette (1 boisson offerte)

Réservation avant le 24 février 2026 06 37 35 48 51 .

Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 35 48 51

