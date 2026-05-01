Guichen

Soirée BBQ & Bière chez Tom’s House

1 Lieu-dit La Taupinais Guichen Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Une soirée BBQ avec les Bières SLASH de la Brasserie Licorne seront mis à l’honneur ce jeudi 28 mai soir. Entre 18h00 et 22h00, venez profiter

– d’un menu unique avec accords mets & bières

– d’une dégustation d’échantillons après le repas

– et de la présence d’un représentant de la brasserie

Une réservation est obligatoire. Les places sont limitées, alors, pensez à réserver rapidement ! .

1 Lieu-dit La Taupinais Guichen 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 86 66 42 39

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English :

L’événement Soirée BBQ & Bière chez Tom’s House Guichen a été mis à jour le 2026-05-24 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté