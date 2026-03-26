Soirée beaujolais nouveau Saint-Sébastien
Soirée beaujolais nouveau Saint-Sébastien vendredi 20 novembre 2026.
Soirée beaujolais nouveau
Salle SOCIO CULTURELLE Saint-Sébastien Creuse
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Participez à la soirée du beaujolais nouveau avec un repas (22€) et un verre de vin offert à tous participants.
Réservation obligatoire au 06 14 73 67 83 .
Salle SOCIO CULTURELLE Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 73 67 83 comitedesfetesdesaintsebastien@hotmail.com
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L’événement Soirée beaujolais nouveau Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-03-24 par Creuse Tourisme
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