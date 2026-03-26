Soirée beaujolais nouveau

Salle SOCIO CULTURELLE Saint-Sébastien Creuse

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Participez à la soirée du beaujolais nouveau avec un repas (22€) et un verre de vin offert à tous participants.

Réservation obligatoire au 06 14 73 67 83 .

Salle SOCIO CULTURELLE Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 73 67 83 comitedesfetesdesaintsebastien@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée beaujolais nouveau Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-03-24 par Creuse Tourisme