Soirée Beer&food Pulled pork Niedermodern
Soirée Beer&food Pulled pork Niedermodern vendredi 10 juillet 2026.
Niedermodern
Soirée Beer&food Pulled pork
10 rue de l’Artisanat Niedermodern Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 22:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Pour cette 3e soirée Beer&food (bière et nourriture), la Microbrasserie du Septénaire vous propose un délicieux Pulled pork à la Rye IPA, accompagné de frites et de salade verte.
Pour cette 3e soirée Beer&food (bière et nourriture), la Microbrasserie du Septénaire vous propose un délicieux Pulled pork à la Rye IPA, accompagné de frites et de salade verte. .
10 rue de l’Artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 03 82 99 info@microbrasserie-septenaire.fr
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English :
For this 3rd Beer&food evening, Microbrasserie du Septénaire is serving up a delicious Pulled pork with Rye IPA, served with fries and green salad.
L’événement Soirée Beer&food Pulled pork Niedermodern a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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