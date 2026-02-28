Niedermodern

Soirée Beer&food Pulled pork

10 rue de l’Artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Pour cette 3e soirée Beer&food (bière et nourriture), la Microbrasserie du Septénaire vous propose un délicieux Pulled pork à la Rye IPA, accompagné de frites et de salade verte.

Pour cette 3e soirée Beer&food (bière et nourriture), la Microbrasserie du Septénaire vous propose un délicieux Pulled pork à la Rye IPA, accompagné de frites et de salade verte. .

10 rue de l’Artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 03 82 99 info@microbrasserie-septenaire.fr

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English :

For this 3rd Beer&food evening, Microbrasserie du Septénaire is serving up a delicious Pulled pork with Rye IPA, served with fries and green salad.

L’événement Soirée Beer&food Pulled pork Niedermodern a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau