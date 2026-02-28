Niedermodern

Concert Slow Train

10 rue de l’Artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Slow Train revisite l’old country et le bluegrass avec une énergie brute et des harmonies percutantes. Un voyage musical chaleureux entre routes du Tennessee et esprit de liberté.

Matt (guitare & banjo) et Mao (contrebasse) forment un duo à l’énergie brute et chaleureuse. À deux voix, ils revisitent les grands classiques de l’old country et du bluegrass, mêlant harmonies serrées et rythmes qui claquent. Leur musique sent la poussière des routes, le bois des porches, et les nuits passées à chanter sous les étoiles.

En quelques notes, ils vous embarquent sur les routes du Tennessee, là où les histoires se racontent en musique et où chaque chanson a le goût de la liberté.

Concert en terrasse, dans le pub en cas de mauvais de temps.

Places assises limitées, réservation requise pour le repas.

Pour continuer à faire vivre les concerts dans une ambiance conviviale, les formules évoluent en 2026

– Dîner-concert (dès 19h) Hot dog & frites de patates douces + concert 19€ (12€ pour les enfants -12 ans)

– Concert seul (dès 20h30) 10€, une conso offerte .

10 rue de l’Artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 03 82 99 info@microbrasserie-septenaire.fr

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English :

Slow Train revisits old country and bluegrass with raw energy and punchy harmonies. A warm musical journey between Tennessee roads and the spirit of freedom.

L’événement Concert Slow Train Niedermodern a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau