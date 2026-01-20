Soirée burgers Niedermodern

Soirée burgers

10 rue de l’Artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 22:30:00

2026-06-06

Venez profiter d’une soirée gourmande et pleine de saveurs au Septénaire ! Voici le menu qui vous attend

– Tapas Gaufre de pomme de terre, rillettes de champignons, crème légère acidulée à la pomme 5,50€

– Burger Échine braisée, gouda, coleslaw, accompagné d’une petite salade 16,00€

– Frites maison 3,50€

– Dessert Flan caramel, rose des sables blanche 5,50€

– Menu enfant Nuggets, frites, 1 boule de glace 12,00€

Places limitées ! .

10 rue de l’Artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 03 82 99 info@microbrasserie-septenaire.fr

English :

Come and enjoy a gourmet evening at Le Septénaire!

