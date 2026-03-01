Soirée bien être Centre Aquatique Atlantys Saint-Jean-d’Angély
Soirée bien être Centre Aquatique Atlantys Saint-Jean-d’Angély vendredi 13 mars 2026.
Soirée bien être
Centre Aquatique Atlantys Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 23.5 – 23.5 – 23.5 EUR
Date : 
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13 22:00:00
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13 22:00:00
Date(s) :
2026-03-13
Le retour de la Soirée Bien-être au centre aquatique Atlantys.
Le centre Aquatique vous accueille pour une moment de deconnexion et de bien être. Au programme modelage du dos, kinésiologie, aquazen et accès à la piscine et au sauna hamman
+33 5 46 59 21 50 piscineatlantys@valsdesaintonge.fr
L’événement Soirée bien être Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge