Soirée Bière Truck et Pizza Le Boulay
Soirée Bière Truck et Pizza Le Boulay jeudi 21 mai 2026.
Le Boulay
Soirée Bière Truck et Pizza
Le Boulay Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
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Le Boulay 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@leboulay.fr
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English :
L’événement Soirée Bière Truck et Pizza Le Boulay a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 37