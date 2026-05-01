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Soirée Bière Truck et Pizza Le Boulay

Soirée Bière Truck et Pizza Le Boulay

Soirée Bière Truck et Pizza Le Boulay jeudi 21 mai 2026.

Ville : 37110 Le Boulay

Département : Indre-et-Loire

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Tarif :

Le Boulay

Soirée Bière Truck et Pizza

Le Boulay Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-21
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

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Le Boulay 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   contact@leboulay.fr

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English :

L’événement Soirée Bière Truck et Pizza Le Boulay a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 37