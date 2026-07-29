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Soirée blanche Quai Cyrano Bergerac

vendredi 28 août 2026 · Quai Cyrano · Bergerac

Soirée blanche Quai Cyrano Bergerac

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Quai Cyrano
Adresse
1 Rue des Récollets
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif

Bergerac

Soirée blanche

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Après avoir célébré les rosés, place aux vins blancs de Bergerac et Duras, pour cette soirée festive. Au programme jeux en plein air, DJ set par Benju Prod Events, décoration élégante, tenue blanche de rigueur pour une ambiance chic et lumineuse. Venez profiter d’une soirée inoubliable pour clôturer l’été en beauté !

De 19h à 22h • Accès gratuit • Sans réservation
Code vestimentaire être habillé en blanc   .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11 

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English : Soirée blanche

L’événement Soirée blanche Bergerac a été mis à jour le 2026-07-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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