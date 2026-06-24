Soirée Blanche Guinguette les Docks du Gr Les Docks du GR Saint-Martin-de-Londres mardi 7 juillet 2026.

Saint-Martin-de-Londres

Soirée Blanche Guinguette les Docks du Gr

Les Docks du GR 3 za de La Liquière Saint-Martin-de-Londres Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Une parenthèse élégante sous les étoiles où le blanc illumine la nuit.

Plongez dans une ambiance guinguette chic et raffinée lors de la Soirée Blanche des Docks du GR. Dans un décor lumineux et festif, profitez d’un moment de partage entre amis ou en famille, rythmé par la musique live et les plaisirs gourmands. Une soirée placée sous le signe de l’élégance, de la convivialité et de la douceur des soirées d’été. .

Les Docks du GR 3 za de La Liquière Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 05 79 52 contact@gr-restaurant.fr

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English :

An elegant interlude under the stars where white illuminates the night.

L’événement Soirée Blanche Guinguette les Docks du Gr Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup