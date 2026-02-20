Soirée blanche spéciale 14 ans Pornic
Soirée blanche spéciale 14 ans Pornic vendredi 29 mai 2026.
Pornic
Soirée blanche spéciale 14 ans
Rue Jean Monnet Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Le V and B fête ses 14 ans sortez vos plus beaux blancs pour une soirée mémorable !
Au programme
C’est le moment de briller ! Pour célébrer notre 14ème anniversaire, nous vous préparons une soirée chic et décontractée où la légèreté est le maître-mot. Venez vibrer au rythme d’un DJ set exclusif tout en savourant nos créations au bar à cocktails.
Envie d’une touche de fantaisie ? Laissez-vous tenter par un tatouage éphémère pailleté ou découvrez les saveurs surprenantes d’un kombucha local. Entre la machine à bulles, les goodies et une décoration étincelante, tout est réuni pour marquer le coup.
Le seul impératif jouez le jeu du dress code blanc pour faire scintiller la soirée ! .
Rue Jean Monnet Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 89
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English :
The V and B celebrates its 14th anniversary: get out your best whites for a memorable evening!
L’événement Soirée blanche spéciale 14 ans Pornic a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic
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