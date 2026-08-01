Soirée Blind Test à la Réserve du Chef La Réserve du Chef Saint-Palais-de-Négrignac

vendredi 28 août 2026 · La Réserve du Chef · Saint-Palais-de-Négrignac

Informations pratiques

Saint-Palais-de-Négrignac

Soirée Blind Test à la Réserve du Chef

La Réserve du Chef 9 rue de l’Église Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Venez festoyer en compagnie de Sylvain, triple challenger de l’émission TV N’oubliez pas les paroles .

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La Réserve du Chef 9 rue de l’Église Saint-Palais-de-Négrignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 61 51 09 lareserveduchef@outlook.fr

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English :

Come celebrate with Sylvain, a three-time contestant on the TV show N’oubliez pas les paroles.

L’événement Soirée Blind Test à la Réserve du Chef Saint-Palais-de-Négrignac a été mis à jour le 2026-08-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge