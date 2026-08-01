Soirée Blind Test à la Réserve du Chef La Réserve du Chef Saint-Palais-de-Négrignac
vendredi 28 août 2026 · La Réserve du Chef · Saint-Palais-de-Négrignac
Informations pratiques
Saint-Palais-de-Négrignac
Soirée Blind Test à la Réserve du Chef
La Réserve du Chef 9 rue de l’Église Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Venez festoyer en compagnie de Sylvain, triple challenger de l’émission TV N’oubliez pas les paroles .
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La Réserve du Chef 9 rue de l’Église Saint-Palais-de-Négrignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 61 51 09 lareserveduchef@outlook.fr
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English :
Come celebrate with Sylvain, a three-time contestant on the TV show N’oubliez pas les paroles.
L’événement Soirée Blind Test à la Réserve du Chef Saint-Palais-de-Négrignac a été mis à jour le 2026-08-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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