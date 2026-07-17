Informations pratiques

Saint-Palais-de-Négrignac

Tour du Canton de Montlieu

Le bourg Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Nouveau départ pour le doyen des Tours.

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Le bourg Saint-Palais-de-Négrignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 99 56 82 bureau@orangesmecaniquesteam.fr

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English :

A New Beginning for the Oldest of the Towers.

L’événement Tour du Canton de Montlieu Saint-Palais-de-Négrignac a été mis à jour le 2026-07-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge