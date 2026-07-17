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AGENDA · Saint-Palais-de-Négrignac

Tour du Canton de Montlieu Saint-Palais-de-Négrignac

dimanche 6 septembre 2026 · Saint-Palais-de-Négrignac

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Adresse
Le bourg
Ville
17210 Saint-Palais-de-Négrignac
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Palais-de-Négrignac

Tour du Canton de Montlieu

Le bourg Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Nouveau départ pour le doyen des Tours.
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Le bourg Saint-Palais-de-Négrignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 99 56 82  bureau@orangesmecaniquesteam.fr

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English :

A New Beginning for the Oldest of the Towers.

L’événement Tour du Canton de Montlieu Saint-Palais-de-Négrignac a été mis à jour le 2026-07-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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