Tour du Canton de Montlieu Saint-Palais-de-Négrignac
dimanche 6 septembre 2026 · Saint-Palais-de-Négrignac
Informations pratiques
Saint-Palais-de-Négrignac
Tour du Canton de Montlieu
Le bourg Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Nouveau départ pour le doyen des Tours.
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Le bourg Saint-Palais-de-Négrignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 99 56 82 bureau@orangesmecaniquesteam.fr
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English :
A New Beginning for the Oldest of the Towers.
L’événement Tour du Canton de Montlieu Saint-Palais-de-Négrignac a été mis à jour le 2026-07-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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