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Soirée blindtest Sainte-Marie-du-Mont

mardi 21 juillet 2026 · Sainte-Marie-du-Mont

Soirée blindtest Sainte-Marie-du-Mont

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Utah Beach
Ville
50480 Sainte-Marie-du-Mont
Département
Manche
Tarif

Sainte-Marie-du-Mont

Soirée blindtest

Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Testez vos connaissances musicales, défiez vos amis dans une ambiance chaleureuse et tentez de remporter la victoire en reconnaissant un maximum de titres et d’artistes.   .

Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 43 96 90 

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English : Soirée blindtest

L’événement Soirée blindtest Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Baie du Cotentin

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