Soirée Blues Peaches Blues Salle Maupassant Esplanade du Val-Aux-Grès Bolbec
mardi 17 novembre 2026 · Salle Maupassant Esplanade du Val-Aux-Grès · Bolbec
Informations pratiques
Bolbec
Soirée Blues Peaches Blues
Salle Maupassant Esplanade du Val-Aux-Grès Route de Mirville Bolbec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17 23:00:00
Date(s) :
2026-11-17
De quel arbre êtes-vous le fruit ? C’est la question qui a poussé Joséphine, Lise et Laura à constituer un répertoire de reprises entièrement issu du travail des grandes artistes noire-américaines que sont Abbey Lincoln, Bessie Smith, Nina Simone et bien d’autres. Parce-que le blues n’est pas qu’une affaire d’hommes, loin de là ! Et d’arrangements polyphoniques en interprétations épurées, les trois musiciennes Caennaises rappellent que les femmes aussi ont des choses à dire.
En partenariat avec le Tympan, jazz et musiques improvisées en Normandie.
Salle Maupassant Esplanade du Val-Aux-Grès BOLBEC
Adhérent·e·s & partenaires* / minima sociaux / -18 ans / étudiant·e·s (sur présentation d’un justificatif) 4 €
Prévente 6 €
Sur place 8 €
Gratuit -12 ans
Sur le Pass Culture et Atouts Normandie
Bar & petite restauration sur place
Infos et réservations 02 35 31 55 78 / fabrikasons.com .
Salle Maupassant Esplanade du Val-Aux-Grès Route de Mirville Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 55 78 contact@fabrikasons.com
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English : Soirée Blues Peaches Blues
L’événement Soirée Blues Peaches Blues Bolbec a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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