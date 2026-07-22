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Soirée Blues Peaches Blues Salle Maupassant Esplanade du Val-Aux-Grès Bolbec

mardi 17 novembre 2026 · Salle Maupassant Esplanade du Val-Aux-Grès · Bolbec

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Maupassant Esplanade du Val-Aux-Grès
Adresse
Route de Mirville
Ville
76210 Bolbec
Département
Seine-Maritime
Tarif

Bolbec

Soirée Blues Peaches Blues

Salle Maupassant Esplanade du Val-Aux-Grès Route de Mirville Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17 23:00:00

Date(s) :
2026-11-17

De quel arbre êtes-vous le fruit ? C’est la question qui a poussé Joséphine, Lise et Laura à constituer un répertoire de reprises entièrement issu du travail des grandes artistes noire-américaines que sont Abbey Lincoln, Bessie Smith, Nina Simone et bien d’autres. Parce-que le blues n’est pas qu’une affaire d’hommes, loin de là ! Et d’arrangements polyphoniques en interprétations épurées, les trois musiciennes Caennaises rappellent que les femmes aussi ont des choses à dire.

En partenariat avec le Tympan, jazz et musiques improvisées en Normandie.

Salle Maupassant Esplanade du Val-Aux-Grès BOLBEC
Adhérent·e·s & partenaires* / minima sociaux / -18 ans / étudiant·e·s (sur présentation d’un justificatif) 4 €
Prévente 6 €
Sur place 8 €
Gratuit -12 ans
Sur le Pass Culture et Atouts Normandie
Bar & petite restauration sur place
Infos et réservations 02 35 31 55 78 / fabrikasons.com   .

Salle Maupassant Esplanade du Val-Aux-Grès Route de Mirville Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 55 78  contact@fabrikasons.com

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English : Soirée Blues Peaches Blues

L’événement Soirée Blues Peaches Blues Bolbec a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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