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Soirée borderline à la digue MPCT Transfert en bateau avec verre d’accueil Marseille 16e Arrondissement

Soirée borderline à la digue MPCT Transfert en bateau avec verre d’accueil Marseille 16e Arrondissement jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Transfert en bateau avec verre d'accueil

Adresse : Départ depuis le Quai des Belges

Ville : 13016 Marseille 16e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 34.5 34.5 34.5

Marseille 16e Arrondissement

Soirée borderline à la digue MPCT

Jeudi 11 juin 2026 de 19h à 23h59. Transfert en bateau avec verre d’accueil Départ depuis le Quai des Belges Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 34.5 – 34.5 – 34.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-11 23:59:00

Date(s) :
2026-06-11

Soirée à la digue MPCT, l’accès se fait en bateau
Soirée à la digue MPCT, l’accès se fait en bateau
Transfert en bateau avec verre d’accueil -> À la Digue du Large MPCT Marseille Provence Cruise Terminal
Deux horaires pour l’embarquement 19h et 19h30

Line-up
Malek Djoudi
Yuksek
Pablo Valentini   .

Transfert en bateau avec verre d’accueil Départ depuis le Quai des Belges Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Evening at the MPCT dam, access by boat

L’événement Soirée borderline à la digue MPCT Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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