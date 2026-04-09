Soirée borderline à la digue MPCT Transfert en bateau avec verre d’accueil Marseille 16e Arrondissement

Marseille 16e Arrondissement

Soirée borderline à la digue MPCT

Jeudi 11 juin 2026 de 19h à 23h59. Transfert en bateau avec verre d’accueil Départ depuis le Quai des Belges Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 34.5 – 34.5 – 34.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 19:00:00

fin : 2026-06-11 23:59:00

Date(s) :

2026-06-11

Soirée à la digue MPCT, l’accès se fait en bateau

Soirée à la digue MPCT, l’accès se fait en bateau

Transfert en bateau avec verre d’accueil -> À la Digue du Large MPCT Marseille Provence Cruise Terminal

Deux horaires pour l’embarquement 19h et 19h30



Line-up

Malek Djoudi

Yuksek

Pablo Valentini .

Transfert en bateau avec verre d’accueil Départ depuis le Quai des Belges Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evening at the MPCT dam, access by boat

L’événement Soirée borderline à la digue MPCT Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille