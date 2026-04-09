Soirée borderline à la digue MPCT Transfert en bateau avec verre d’accueil Marseille 16e Arrondissement
Soirée borderline à la digue MPCT Transfert en bateau avec verre d’accueil Marseille 16e Arrondissement jeudi 11 juin 2026.
Marseille 16e Arrondissement
Soirée borderline à la digue MPCT
Jeudi 11 juin 2026 de 19h à 23h59. Transfert en bateau avec verre d’accueil Départ depuis le Quai des Belges Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 34.5 – 34.5 – 34.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-11 23:59:00
Date(s) :
2026-06-11
Soirée à la digue MPCT, l’accès se fait en bateau
Soirée à la digue MPCT, l’accès se fait en bateau
Transfert en bateau avec verre d’accueil -> À la Digue du Large MPCT Marseille Provence Cruise Terminal
Deux horaires pour l’embarquement 19h et 19h30
Line-up
Malek Djoudi
Yuksek
Pablo Valentini .
Transfert en bateau avec verre d’accueil Départ depuis le Quai des Belges Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Evening at the MPCT dam, access by boat
L’événement Soirée borderline à la digue MPCT Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille