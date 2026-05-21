Les festivalines avec Fanny Perrier-Rochas chants sacrés d’orient Eglise de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement

Marseille 16e Arrondissement

Les festivalines avec Fanny Perrier-Rochas chants sacrés d’orient

Samedi 13 juin 2026 de 20h à 21h30. Eglise de l’Estaque 1 Place Malleterre Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Du fond des âges Un voyage a cappella dans les mémoires du monde.

Accompagnée par Eléonore Pernet au violoncelle.

RV à 20:00 pour une ouverture dansée avant le concert et autre surprise.

Les festivalines se situent sur les pas de Marie-Madeleine entre Camargue, littoral et massif de la Sainte-Baume.

Pour le 2ème évènement de la saison qui fait halte à l’Estaque, entrée de Marseille, Fanny Perrier-Rochas nous emmène aux confins de la Mésopotamie il y a deux mille ans, là où sont nés les chants syriaques et byzantins qu’elle interprète en araméen, grec ancien et arabe. Fanny Perrier-Rochas revisite ces chants classés au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

S’inspirant de la grande sobriété avec laquelle les chants syriaques et byzantins étaient interprétés dans les grottes des montagnes du Liban et sous les voûtes des églises de Constantinople et Nicée, Fanny Perrier-Rochas chante a cappella, ou accompagnée d’un tambour et d’une petite harpe celtique, pour permettre à ce répertoire de se déployer, sans amplification, dans l’acoustique naturelle des pierres. Elle sera accompagnée pour l’occasion par la violoncelliste Eléonore Pernet qui oeuvre à ses côtés dans la confection de son prochain album.

Fanny Perrier-Rochas, de l’écologie politique au chant sacré

Avant la musique sacrée, Fanny Perrier-Rochas étudie l’écologie politique à Sciences Po puis devient bergère pendant trois ans dans les Hautes Alpes. Elle garde d’ailleurs à cette occasion un troupeau de Manosque monté en alpage à Ceillac pour l’estive. C’est cette expérience au plus proche du silence qui lui fait prendre conscience de sa vocation pour le chant. De 2015 à 2020, elle suit une formation d’excellence à l’Institut International de chants sacrés à Paris au côté de Soeur Marie Keyrouz, musicologue et cantatrice. En 2019, elle crée le spectacle Du fond des âges dans le cadre du festival d’Avignon et propose

plus de 80 concerts en France et à l’international notamment à la grande mosquée de Strasbourg, à l’église Saint-Mery à Paris, à la Basilique de Vézelay, à la Rotonda de Thessalonique en Grèce, à la grotte de Marie-Madeleine de la Ste Baume, ou en avril dernier à la Cathédrale de Die. .

Eglise de l’Estaque 1 Place Malleterre Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 91 45 60 contact@lesfestivalines.com

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English :

Du fond des âges An a cappella journey down memory lane.

Accompanied by Eléonore Pernet on cello.

Join us at 8:00 pm for a pre-concert opening dance and other surprises.

L’événement Les festivalines avec Fanny Perrier-Rochas chants sacrés d’orient Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille