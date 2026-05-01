L’escapade musicolorée et concert dessiné Villa Mistral Marseille 16e Arrondissement

Marseille 16e Arrondissement

L’escapade musicolorée et concert dessiné

Mercredi 27 mai 2026 à partir de 15h. Villa Mistral 122 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Animation dédiée aux enfants à partir de 3 ans.Enfants

La Villa Mistral propose L’escapade musicolorée , un concert dessiné qui fait voyager dès 3 ans.

Papa Merlin, auteur-compositeur, et Peggy Nille, autrice-illustratrice, mêlent musique et dessin en traditionnel pour entraîner le public dans un tour du monde musical Antilles, Inde, Chine, Mexique.

Un spectacle participatif où le public répond, chante, danse et reprend des motifs rythmiques.



Entrée libre, sans inscription. .

Villa Mistral 122 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 60 40

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English :

Activities for children aged 3 and over.

L’événement L’escapade musicolorée et concert dessiné Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille