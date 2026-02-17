Soirée brame du cerf

Ormoy Haute-Saône

Début : 2026-09-11 20:00:00

2026-09-11

JUSSEY Tourisme organise, en partenariat avec l’ONF, une soirée d’écoute du brame du cerf dans la forêt d’Ormoy.

Cette sortie sera encadrée par un agent de l’ONF, afin de permettre à chacun de découvrir, dans la plus grande discrétion et le respect de la faune sauvage, cette période clé de la vie des cerfs tout en limitant les risques de dérangement pour l’animal.

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptées. Chiens non autorisés.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme de Jussey.

Tarifs 5€ par adulte, 2,50€ pour les jeunes de moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans. .

Ormoy 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 42 contact@jussey-tourisme.com

