Soirée bras de fer et concert Sérilhac
Soirée bras de fer et concert Sérilhac samedi 27 juin 2026.
Sérilhac
Soirée bras de fer et concert
Le Sérilh’bar Sérilhac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez tester votre force et relever le défi lors de notre grand concours de bras de fer ! Que vous soyez compétiteur ou simple spectateur, l’ambiance sera au rendez-vous. Après les affrontements, place à la musique avec un concert live de The Robertson’s pour prolonger la soirée dans la bonne humeur
Animé par over the top Corrèze et club de bras de fer de Perpezac Le Noir .
Le Sérilh’bar Sérilhac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 42 83 15
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English : Soirée bras de fer et concert
L’événement Soirée bras de fer et concert Sérilhac a été mis à jour le 2026-06-13 par Corrèze Tourisme
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