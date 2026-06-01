Sérilhac

Soirée bras de fer et concert

Le Sérilh’bar Sérilhac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez tester votre force et relever le défi lors de notre grand concours de bras de fer ! Que vous soyez compétiteur ou simple spectateur, l’ambiance sera au rendez-vous. Après les affrontements, place à la musique avec un concert live de The Robertson’s pour prolonger la soirée dans la bonne humeur

Animé par over the top Corrèze et club de bras de fer de Perpezac Le Noir .

Le Sérilh’bar Sérilhac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 42 83 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée bras de fer et concert

L’événement Soirée bras de fer et concert Sérilhac a été mis à jour le 2026-06-13 par Corrèze Tourisme