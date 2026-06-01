Soirée brasero et concert Lirah Route de Pardies Peyrehorade
Soirée brasero et concert Lirah Route de Pardies Peyrehorade samedi 13 juin 2026.
Peyrehorade
Soirée brasero et concert Lirah
Route de Pardies Guinguette du Lac Peyrehorade Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez profiter de cette soirée brasero à la Guinguette du Lac à Peyrehorade avec le concert de Lirah . Ne manquez pas cette belle occasion de passer une soirée exceptionnelle au bord du lac, dans une ambiance conviviale et festive. Restauration sur place.
Venez profiter de cette soirée brasero à la Guinguette du Lac à Peyrehorade avec le concert de Lirah . Ne manquez pas cette belle occasion de passer une soirée exceptionnelle au bord du lac, dans une ambiance conviviale et festive. Restauration sur place. .
Route de Pardies Guinguette du Lac Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 36 63 83
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English :
Come and enjoy this brazier evening at the Guinguette du Lac in Peyrehorade, with a concert by Lirah . Don’t miss this great opportunity to spend an exceptional evening by the lake, in a friendly, festive atmosphere. Catering on site.
L’événement Soirée brasero et concert Lirah Peyrehorade a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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