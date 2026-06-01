Soirée brasero et concert Lirah Route de Pardies Peyrehorade

Peyrehorade

Soirée brasero et concert Lirah

Route de Pardies Guinguette du Lac Peyrehorade Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez profiter de cette soirée brasero à la Guinguette du Lac à Peyrehorade avec le concert de Lirah . Ne manquez pas cette belle occasion de passer une soirée exceptionnelle au bord du lac, dans une ambiance conviviale et festive. Restauration sur place.

Venez profiter de cette soirée brasero à la Guinguette du Lac à Peyrehorade avec le concert de Lirah . Ne manquez pas cette belle occasion de passer une soirée exceptionnelle au bord du lac, dans une ambiance conviviale et festive. Restauration sur place. .

Route de Pardies Guinguette du Lac Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 36 63 83

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English :

Come and enjoy this brazier evening at the Guinguette du Lac in Peyrehorade, with a concert by Lirah . Don’t miss this great opportunity to spend an exceptional evening by the lake, in a friendly, festive atmosphere. Catering on site.

L’événement Soirée brasero et concert Lirah Peyrehorade a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans