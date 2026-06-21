Soirée brasero rue Paul-Emile Victor Montpon-Ménestérol

Montpon-Ménestérol

Soirée brasero

rue Paul-Emile Victor La Guinguette de l’Isle Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Soirée Brasero Feu, saveurs, musique, ambiance conviviale à partir de 19h.

La Guinguette de l’Isle 06 09 92 91 93 .

rue Paul-Emile Victor La Guinguette de l’Isle Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 92 91 93

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English : Soirée brasero

L’événement Soirée brasero Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-06-17 par Vallée de l’Isle en Périgord