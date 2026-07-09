SOIRÉE BRÉSILIENNE FEIJOADA & BAL FORRÓ TIERS-LIEU PASS’RÊVE Couladère

Informations pratiques

Couladère

SOIRÉE BRÉSILIENNE FEIJOADA & BAL FORRÓ

TIERS-LIEU PASS’RÊVE 5 Impasse du Port Couladère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Soirée Brésilienne Feijoada & Bal Forró

Au bord de la Garonne, à Couladère, le Pass’Rêve est un tiers-lieu vivant où se rencontrent culture, convivialité, nature et engagement. Imaginé par l’association Terra Flor, cet espace éco-rénové accueille tout au long de la belle saison une programmation éclectique mêlant concerts, spectacles, bals, ateliers créatifs, bien-être, cuisine du monde, chantiers participatifs et rencontres.

La Guinguette du Port complète l’expérience en proposant une restauration responsable privilégiant les produits locaux, des cantines participatives et une ambiance chaleureuse au bord de l’eau. Chaque rendez-vous invite à découvrir une nouvelle culture à travers la musique, la danse, la gastronomie et le partage.

Accessible à tous, le Pass’Rêve est un lieu où l’on vient autant pour assister à un spectacle que pour vivre une expérience humaine dans un cadre naturel propice à la détente et aux échanges. .

TIERS-LIEU PASS’RÊVE 5 Impasse du Port Couladère 31220 Haute-Garonne Occitanie projet.terraflor@gmail.com

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English :

Brazilian Night: Feijoada & Forró Dance Party

L’événement SOIRÉE BRÉSILIENNE FEIJOADA & BAL FORRÓ Couladère a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE