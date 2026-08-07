Informations pratiques

Saint-Étienne-d’Albagnan

SOIREE BRESILIENNE

351 Rue de la Gare Saint-Étienne-d’Albagnan Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Repas spectacle sur le thème du Brésil.

Direction le Brésil avec repas spectacle au rythme des danses brésiliennes. Menu adulte et menu enfant.

Organisé par le restaurant de la gare, en collaboration avec le comité des fêtes, dans le cadre de la fête du village .

351 Rue de la Gare Saint-Étienne-d’Albagnan 34390 Hérault Occitanie +33 6 46 26 54 43

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English :

Dinner show with a Brazilian theme.

L’événement SOIREE BRESILIENNE Saint-Étienne-d’Albagnan a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC