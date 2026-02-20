Soirée bretonne avec Hêrezh Les Moutiers-en-Retz
Soirée bretonne avec Hêrezh Les Moutiers-en-Retz samedi 18 juillet 2026.
Les Moutiers-en-Retz
Soirée bretonne avec Hêrezh
Place de l’église Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 19:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Venez vivre une soirée bretonne inoubliable aux Moutiers-en-Retz !
Plongez-vous dans l’ambiance chaleureuse et festive de la Bretagne lors de notre soirée bretonne exceptionnelle aux Moutiers !
Hêrezh :
Ce groupe incontournable vous fera vibrer avec leur musique traditionnelle bretonne, revisitée avec modernité et passion. Laissez-vous emporter par les danses et les chants qui célèbrent l’âme et l’histoire de la Bretagne lors du Fest Noz.
Restauration sur place :
Régalez-vous avec de délicieuses galettes et crêpes, préparées sur place pour votre plus grand plaisir.
Que vous soyez breton d’origine, de cœur ou simplement curieux de découvrir cette magnifique culture, cette soirée est faite pour vous ! Venez partager des moments de convivialité, de danse et de musique, et repartez avec des souvenirs gravés à jamais.
Réservez vos places dès maintenant et préparez-vous à une immersion totale dans l’univers breton ! À très bientôt pour une soirée bretonne pleine de surprises et de bonne humeur !
Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .
Place de l’église Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr
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English :
Come and enjoy an unforgettable Breton evening in Les Moutiers-en-Retz!
L’événement Soirée bretonne avec Hêrezh Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic
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