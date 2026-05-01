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Soirée bretonne Saint-Mars-d’Outillé

Soirée bretonne Saint-Mars-d’Outillé samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes St Mars d outillé

Ville : 72220 Saint-Mars-d'Outillé

Département : Sarthe

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Mars-d’Outillé

Soirée bretonne

Salle des fêtes St Mars d outillé Saint-Mars-d’Outillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 23:59:00

Date(s) :
2026-05-30

Soirée bretonne avec le groupe Celtic Road ‘s et des danseurs les bretons du Mans
Venez passer une agréable soirée bretonne en compagnie du groupe Celtic Road ‘s et des danseurs les bretons du Mans pour une initiation de danse bretonne.
Repas sur place 20€
Réservation sur helloasso ou téléphone avant le 15 Mai.   .

Salle des fêtes St Mars d outillé Saint-Mars-d’Outillé 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 28 66 17  Turbulents.stmartiens@gmail.com

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English :

Breton evening with the Celtic Road’s band and les bretons du Mans dancers

L’événement Soirée bretonne Saint-Mars-d’Outillé a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT72

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