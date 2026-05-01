Saint-Mars-d’Outillé

Soirée bretonne

Salle des fêtes St Mars d outillé Saint-Mars-d’Outillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 23:59:00

Date(s) :

2026-05-30

Soirée bretonne avec le groupe Celtic Road ‘s et des danseurs les bretons du Mans

Venez passer une agréable soirée bretonne en compagnie du groupe Celtic Road ‘s et des danseurs les bretons du Mans pour une initiation de danse bretonne.

Repas sur place 20€

Réservation sur helloasso ou téléphone avant le 15 Mai. .

Salle des fêtes St Mars d outillé Saint-Mars-d’Outillé 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 28 66 17 Turbulents.stmartiens@gmail.com

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English :

Breton evening with the Celtic Road’s band and les bretons du Mans dancers

L’événement Soirée bretonne Saint-Mars-d’Outillé a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT72