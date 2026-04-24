Super LOTO 4100E – E.C.BELINOISE, Saint-Mars-d’Outillé – Albert Cossart, Saint-Mars-d’Outillé

Super LOTO 4100E – E.C.BELINOISE Vendredi 22 mai, 20h00 Saint-Mars-d’Outillé – Albert Cossart Sarthe

Entrée libre, Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:30:00+02:00

Super Loto – 4 100 € en bons d’achat à gagner !

Venez vivre une soirée conviviale, animée et pleine de suspense avec 4 100 € en bons d’achat à remporter, dont un bon exceptionnel de 900 € et un de 500 € !

Au total, 27 tirages rythmeront la soirée pour multiplier vos chances de gagner des Bons National U.

Ouverture des portes dès 17h pour vous installer tranquillement et profiter de l’ambiance avant le début des jeux à 20H.

Restauration sur place : Jambon braisé, pommes de terre et haricots verts, sans oublier buvette et gourmandises. Une occasion parfaite de passer un moment chaleureux entre amis, en famille ou entre passionnés de loto.

Que vous soyez joueur régulier ou simple amateur d’ambiance festive, venez tenter votre chance et partager une soirée aussi gourmande que conviviale !

Réservation conseillée gratuite au 07 830 663 63 (préférence SMS)

Saint-Mars-d’Outillé – Albert Cossart 2 route de brette les pins, 72220 Saint-Mars-d’Outillé Saint-Mars-d’Outillé 72220 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 830 663 63 »}]

Ven. 22 mai 2026 à Saint-Mars-d’Outillé. 4 100 € à gagner, 27 tirages, restauration sur place. Réservation conseillée au 07 830 663 63. loto lots

E.C.BELINOISE