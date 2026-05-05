Varaignes

Soirée brochettes

Varaignes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Repas grillades .

Repas grillades . .

Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 31 05

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English : Soirée brochettes

Grilled meal .

L’événement Soirée brochettes Varaignes a été mis à jour le 2026-05-05 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin