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Soirée brochettes Varaignes

Soirée brochettes Varaignes

Soirée brochettes Varaignes samedi 29 août 2026.

Ville : 24360 Varaignes

Département : Dordogne

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Varaignes

Soirée brochettes

Varaignes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Repas grillades .
Repas grillades .   .

Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 31 05 

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English : Soirée brochettes

Grilled meal .

L’événement Soirée brochettes Varaignes a été mis à jour le 2026-05-05 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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