Soirée Buissonnière Expo, spectacle, ciné en plein air Le Bourg Fâchin

Fâchin

Soirée Buissonnière Expo, spectacle, ciné en plein air

Le Bourg Derrière la mairie Fâchin Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Dès 20h EXPOSITION Communes Forestières de Bourgogne-Franche-Comté

Les forêts publiques de Bourgogne-Franche-Comté face aux changements climatiques

Sécheresse, scolytes, migrations d’espèces… découvrez les défis et les solutions concrètes pour préserver nos forêts.

A 20h30 SPECTACLE Cie Exuvie

Plonger, lectures (°)

Spectacle-reportage autour des arbres et des forêts françaises. A la frontière entre le théâtre radiophonique et le documentaire, une cartographie sensible de nos rapports aux forêts, à travers les récits de celles et ceux qui les habitent.

Étape d’un itinéraire de 856km à vélo de Rodez à Sotteville-sur-Mer, du 22 juin au 22 juillet 2026. Suite du spectacle dimanche 5 juillet à 15h à la Cité des Présents.

A 22h CINÉMA EN PLEIN AIR Sceni Qua Non

L’école buissonnière

De Nicolas Vanier, avec François Cluzet, François Berléand, Valérie Karsenti… 1h56 2017 dès 10 ans

1930, un enfant de l’Assistance publique est placé en Sologne et apprend à lire la forêt et ses secrets.

Buvette et pâtisseries toute la soirée Tombola au profit du CCAS .

Le Bourg Derrière la mairie Fâchin 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Soirée Buissonnière Expo, spectacle, ciné en plein air

L’événement Soirée Buissonnière Expo, spectacle, ciné en plein air Fâchin a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)