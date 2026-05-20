Soirée burger à la ferme de Saint-Juan Ferme de Saint-Juan Saint-Juan

Saint-Juan

Soirée burger à la ferme de Saint-Juan

Ferme de Saint-Juan 9B Grande Rue Saint-Juan Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-28

Laurence et Medhi vous proposent des burgers/frites sur place ou à emporter, dans une ambiance simple et conviviale à la ferme de Saint Juan. Burgers préparés avec le bœuf de la ferme, des oignons, du morbier AOP et du pain frais de la boulangerie.

Vente à la ferme dès 17h00 et soirée à partir de 19h00.

Réservation conseillée. .

Ferme de Saint-Juan 9B Grande Rue Saint-Juan 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 79 75 51

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English : Soirée burger à la ferme de Saint-Juan

L’événement Soirée burger à la ferme de Saint-Juan Saint-Juan a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS