Soirée burger à la ferme de Saint-Juan Ferme de Saint-Juan Saint-Juan
Soirée burger à la ferme de Saint-Juan Ferme de Saint-Juan Saint-Juan vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Juan
Soirée burger à la ferme de Saint-Juan
Ferme de Saint-Juan 9B Grande Rue Saint-Juan Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-28
Laurence et Medhi vous proposent des burgers/frites sur place ou à emporter, dans une ambiance simple et conviviale à la ferme de Saint Juan. Burgers préparés avec le bœuf de la ferme, des oignons, du morbier AOP et du pain frais de la boulangerie.
Vente à la ferme dès 17h00 et soirée à partir de 19h00.
Réservation conseillée. .
Ferme de Saint-Juan 9B Grande Rue Saint-Juan 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 79 75 51
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L’événement Soirée burger à la ferme de Saint-Juan Saint-Juan a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS