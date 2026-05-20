Visite à la ferme de Saint-Juan Ferme de Saint-Juan Saint-Juan

Saint-Juan

Visite à la ferme de Saint-Juan

Ferme de Saint-Juan 9B Grande Rue Saint-Juan Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 16:30:00

fin : 2026-07-01 18:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Découvrez la ferme de Saint-Juan et partez à la rencontre des animaux de l’exploitation, entre vaches et cochons. La visite se prolonge autour d’un goûter paysan et d’une dégustation de produits de la ferme, pour retrouver le goût authentique de la campagne, avec également une boutique de produits fermiers à découvrir.

Visite sur réservation, à prévoir au plus tard la veille avant 17h00. Selon les impératifs de l’exploitation, certaines demandes pourront exceptionnellement être refusées.

Places limitées. .

Ferme de Saint-Juan 9B Grande Rue Saint-Juan 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 79 75 51

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English : Visite à la ferme de Saint-Juan

L’événement Visite à la ferme de Saint-Juan Saint-Juan a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS