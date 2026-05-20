Soirée DJ Brocante au Café du coin Café du coin Saint-Juan
Soirée DJ Brocante au Café du coin Café du coin Saint-Juan samedi 20 juin 2026.
Saint-Juan
Soirée DJ Brocante au Café du coin
Café du coin 7 rue du Chalet Saint-Juan Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le café associatif Café du coin (association Au coin d’ta rue) organise une soirée Dj & brocante !
Venez danser au son des vinyles et repartez avec la déco !
Restauration (planches apéritives et desserts) et boissons locales. .
Café du coin 7 rue du Chalet Saint-Juan 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 70 45 01 aucoindtarue@gmail.com
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English : Soirée DJ Brocante au Café du coin
L’événement Soirée DJ Brocante au Café du coin Saint-Juan a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS