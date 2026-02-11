Soirée Burger pour les écoles Salle des fêtes Phénix Moissannes
Soirée Burger pour les écoles Salle des fêtes Phénix Moissannes samedi 7 mars 2026.
Soirée Burger pour les écoles
Salle des fêtes Phénix La Mondoune Moissannes Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Soirée Burger organisé par l’association des parents d’élèves de Sauviat sur Vige au profit des écoles de Sauviat et Moissannes. .
Salle des fêtes Phénix La Mondoune Moissannes 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 05 88 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Burger pour les écoles
L’événement Soirée Burger pour les écoles Moissannes a été mis à jour le 2026-02-05 par OT de Noblat