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SOIRÉE ÇA JAZZ À JUZET SALLE DES FÊTES Juzet-de-Luchon

SOIRÉE ÇA JAZZ À JUZET SALLE DES FÊTES Juzet-de-Luchon samedi 4 juillet 2026.

Lieu : SALLE DES FÊTES

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 31110 Juzet-de-Luchon

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 30 30 30 30 Tarif de base plein tarif

Juzet-de-Luchon

SOIRÉE ÇA JAZZ À JUZET

SALLE DES FÊTES Place de la Mairie Juzet-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 23:30:00

Date(s) :
2026-07-04

La Juzétoise est de retour !
Venez participer au dîner-spectacle !
Menu à 30€
Sangria
Melon-Jambon
Axoa de veau
Café gourmand
Vin & fromage

Infos & Réservations au 07 86 47 57 23 30  .

SALLE DES FÊTES Place de la Mairie Juzet-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie   amicalejuzetoise31@gmail.com

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English :

La Juzétoise is back!
Come and join in the dinner show!

L’événement SOIRÉE ÇA JAZZ À JUZET Juzet-de-Luchon a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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