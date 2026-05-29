SOIRÉE ÇA JAZZ À JUZET SALLE DES FÊTES Juzet-de-Luchon
SOIRÉE ÇA JAZZ À JUZET SALLE DES FÊTES Juzet-de-Luchon samedi 4 juillet 2026.
Juzet-de-Luchon
SOIRÉE ÇA JAZZ À JUZET
SALLE DES FÊTES Place de la Mairie Juzet-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 23:30:00
Date(s) :
2026-07-04
La Juzétoise est de retour !
Venez participer au dîner-spectacle !
Menu à 30€
Sangria
Melon-Jambon
Axoa de veau
Café gourmand
Vin & fromage
Infos & Réservations au 07 86 47 57 23 30 .
SALLE DES FÊTES Place de la Mairie Juzet-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie amicalejuzetoise31@gmail.com
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English :
La Juzétoise is back!
Come and join in the dinner show!
L’événement SOIRÉE ÇA JAZZ À JUZET Juzet-de-Luchon a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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