Soirée cabaret à la Couveuse Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac
Soirée cabaret à la Couveuse Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac vendredi 24 avril 2026.
Soirée cabaret à la Couveuse
Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
2ème édition de cette soirée cabaret proposée par La Couveuse. Quel que soit votre art (chant, poésie, slam, danse, magie, humour, cirque…) la scène est à vous ! En première partie partie, retrouvez le groupe Cabaret Chansons des Ateliers des Arts.
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Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
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English :
2nd edition of this cabaret evening proposed by La Couveuse. Whatever your art (singing, poetry, slam, dance, magic, comedy, circus?) the stage is yours! Opening the evening, the Cabaret Chansons group from Ateliers des Arts.
L’événement Soirée cabaret à la Couveuse Chadrac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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