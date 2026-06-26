Soirée Cabaret à Vierzon une soirée d’exception avec Les Ménestréliens en Fête Ménestreau-en-Villette samedi 21 novembre 2026.

Ménestreau-en-Villette

Soirée Cabaret à Vierzon une soirée d’exception avec Les Ménestréliens en Fête

Ménestreau-en-Villette Loiret

Tarif : – – 95 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 18:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Soirée Cabaret à Vierzon une soirée d’exception avec Les Ménestréliens en Fête !

Envie de vivre une soirée magique ? L’association Les Ménestréliens en Fête vous emmène au National Palace de Vierzon pour un dîner-spectacle inoubliable, le samedi 21 novembre 2026.

L’association Ménestréliens en fête propose une soirée cabaret au National Palace Cabaret Cirque à Vierzon, le samedi 21 novembre 2026.

Le menu sera le suivant

Kir de bienvenue

Délice Richelieu en croûte fine, jeunes pousses

Volaille en ballotine farcie aux petits légumes, gratin dauphinois

Instant fromager sur lit de verdure

Palet sablé caramel

1 verre de vin blanc

1 bouteille de vin rouge pour 4

Café

Le départ se fera devant la mairie de Menestreau en Villette avec un rendez vous à 18h00.

Le retour est prévu aux alentours de 1h30.

Soirée réservée à un public d’adultes.

Paiement obligatoire à l’inscription.

Dans la limite des places disponibles .

Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 85 05 50 86 aufray.fabien@orange.fr

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English :

Cabaret Night in Vierzon: An Exceptional Evening with Les Ménestréliens en Fête! ?

Want to experience a magical evening? The association Les Ménestréliens en Fête invites you to the National Palace in Vierzon for an unforgettable dinner and show on Saturday, November 21, 2026.

L’événement Soirée Cabaret à Vierzon une soirée d’exception avec Les Ménestréliens en Fête Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2026-06-26 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN