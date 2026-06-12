Ménestreau-en-Villette

Sorties brâme 2026

2905 route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11 21:30:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-25 2026-09-26

Vivez l’émotion du brâme du cerf en Sologne !

Les soirées de septembre sont l’occasion unique d’entendre et parfois d’observer l’un des spectacles les plus fascinants de la nature le brâme du cerf.

Vivez l’émotion du brâme du cerf en Sologne !

Les soirées de septembre sont l’occasion unique d’entendre et parfois d’observer l’un des spectacles les plus fascinants de la nature le brâme du cerf.

Dates 2026

• Vendredis 11, 18 et 25 septembre

• Samedis 12, 19 et 26 septembre

Accompagnés d’un guide, partez à la découverte de la forêt solognote au crépuscule et observez/écoutez sa faune sauvage dans son environnement naturel.

La soirée se terminera par une dégustation de produits du terroir.

⏰ Rendez-vous à 18h

Places limitées à 20 personnes

Tarif 22 € adulte 16 € enfant (à partir de 8 ans)

Domaine du Ciran Ménestreau-en-Villette

Réservation obligatoire 02 38 76 90 93

contact@domaineduciran.com 16 .

2905 route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com

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English :

? Experience the thrill of the deer rut in Sologne! ?

September evenings offer a unique opportunity to hear—and sometimes even see—one of nature’s most fascinating spectacles: the deer rut.

L’événement Sorties brâme 2026 Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2026-06-12 par ADRT45