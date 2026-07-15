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AGENDA · Blancafort

Soirée cabaret, Bruno Blondel Blancafort

samedi 7 novembre 2026 · Blancafort

Soirée cabaret, Bruno Blondel Blancafort

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
18410 Blancafort
Département
Cher
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Blancafort

Soirée cabaret, Bruno Blondel

Salle des fêtes Blancafort Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Seul en scène avec un écran Bruno Blondel rend hommage à la belle chanson Française, avec des duos revisités, réorchestrés, réinventés et surtout des chansons originales, détournées. Il modifie sa voix, favorisant ainsi
la performance vocale.
Il fait ressortir une émotion de tandems qui n’a jamais existé Lama/Dalida -Piaf/Holliday -Montagné/Ray de Charles- Cloclo/ Sinatra. Nous retrouvons aussi l’insouciance des duos mythique Carpentier et les ambiances du cinéma de Pagnol en passant par la nouvelle vague ou encore le cinéma D’Audiard.

Le + Des assiettes gourmandes seront proposées sur place.

Organisé par l’Association Blancafort et Patrimoine 12  .

Salle des fêtes Blancafort 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 63 90 64  ginette.enguerrand@wanadoo.fr

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English :

Alone on stage with a screen, Bruno Blondel pays tribute to beautiful French songs, with reimagined duets, reorchestrated, reinvented, and above all, original songs with a twist. He modifies his voice, thereby enhancing
the vocal performance.

L’événement Soirée cabaret, Bruno Blondel Blancafort a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE