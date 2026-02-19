Soirée cabaret musical Les KLEZ Salles des fêtes Laroque-Timbaut

Soirée cabaret musical Les KLEZ

Salles des fêtes Place de l’hôtel de ville Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Pour cette 14ème édition, cette année est invité le groupe toulousain LES KLEZ qui interprèteront des musiques traditionnelles juives d’Europe de l’Est ( clarinettes, chant mélodida guitare et percussions, guitare,mandoline,violons)

La réservation est recommandée.

Pour cette 14ème édition, cette année est invité le groupe toulousain LES KLEZ qui interprèteront des musiques traditionnelles juives d’Europe de l’Est ( clarinettes, chant mélodida guitare et percussions, guitare,mandoline,violons)

La réservation est recommandée. .

Salles des fêtes Place de l’hôtel de ville Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 18 76 christian.meyzonnat@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée cabaret musical Les KLEZ

For this 14th edition, this year the Toulouse group LES KLEZ has been invited to perform traditional Jewish music from Eastern Europe (clarinets, melodida singing, guitar and percussion, guitar, mandolin, violins)

Reservations are recommended.

L’événement Soirée cabaret musical Les KLEZ Laroque-Timbaut a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot