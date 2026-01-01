Soirée cabaret spéciale fruits de mer Restaurant l’Etable Le domaine de la Laigne Sainte-Lheurine
Soirée cabaret spéciale fruits de mer Restaurant l’Etable Le domaine de la Laigne Sainte-Lheurine samedi 31 janvier 2026.
Soirée cabaret spéciale fruits de mer
Restaurant l’Etable Le domaine de la Laigne La Laigne Sainte-Lheurine Charente-Maritime
Tarif : 69 – 69 – 69 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Dîner spectacle Cabaret du restaurant l’Étable.
.
Restaurant l’Etable Le domaine de la Laigne La Laigne Sainte-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 84 51 63 10 chefmanu06@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cabaret dinner show at restaurant l?Étable.
L’événement Soirée cabaret spéciale fruits de mer Sainte-Lheurine a été mis à jour le 2026-01-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge