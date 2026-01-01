Soirée cabaret spéciale fruits de mer Restaurant l’Etable Le domaine de la Laigne Sainte-Lheurine

Soirée cabaret spéciale fruits de mer

Restaurant l’Etable Le domaine de la Laigne La Laigne Sainte-Lheurine Charente-Maritime

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Dîner spectacle Cabaret du restaurant l’Étable.

.

Restaurant l’Etable Le domaine de la Laigne La Laigne Sainte-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 84 51 63 10 chefmanu06@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cabaret dinner show at restaurant l?Étable.

L’événement Soirée cabaret spéciale fruits de mer Sainte-Lheurine a été mis à jour le 2026-01-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge