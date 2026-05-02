Soirée camarguaise avec concert Rue du Rhône Saint-Rambert-d’Albon

Saint-Rambert-d’Albon

Soirée camarguaise avec concert

Rue du Rhône Restaurant le fil de l’eau Saint-Rambert-d’Albon Drôme

Tarif : 55 – 55 – EUR

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Concert animé par les Gipsykingdom avec un menu spécial comprenant médaillon de St Jacques, terrine de canard, gardianne de taureau ou filet de Sébaste, et dessert au choix.

Rue du Rhône Restaurant le fil de l’eau Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 35 78 fildeleaurestaurant@wanadoo.fr

English :

Concert by the Gipsykingdom with a special menu including medallion of scallops, duck terrine, gardianne of bull or fillet of redfish, and choice of dessert.

L’événement Soirée camarguaise avec concert Saint-Rambert-d’Albon a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche