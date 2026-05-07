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Soirée Canard & Brasero Ferme du Vignal Castelnaud-de-Gratecambe

Soirée Canard & Brasero Ferme du Vignal Castelnaud-de-Gratecambe

Soirée Canard & Brasero Ferme du Vignal Castelnaud-de-Gratecambe vendredi 21 août 2026.

Lieu : Ferme du Vignal

Adresse : 665 route de Cailladelles

Ville : 47290 Castelnaud-de-Gratecambe

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Castelnaud-de-Gratecambe

Soirée Canard & Brasero

Ferme du Vignal 665 route de Cailladelles Castelnaud-de-Gratecambe Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Soirée Canard & Brasero édition 2026, c’est sur la ferme du Vignal que ca se passe, avec un menu autour de notre canard que l’on élève et transforme ici à la ferme.
Formule Brasero à volonté, groupe de musique, bar, etc…
Soirée Canard & Brasero édition 2026, c’est sur la ferme du Vignal que ca se passe, avec un menu autour de notre canard que l’on élève et transforme ici à la ferme.
Formule Brasero à volonté, groupe de musique, bar, etc…   .

Ferme du Vignal 665 route de Cailladelles Castelnaud-de-Gratecambe 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 72 78  contact@fermeduvignal.fr

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English : Soirée Canard & Brasero

Soirée Canard & Brasero, 2026 edition, takes place on the Vignal farm, with a menu based around our duck, which we raise and process here on the farm.
All-you-can-eat brazier formula, live band, bar, etc…

L’événement Soirée Canard & Brasero Castelnaud-de-Gratecambe a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides

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