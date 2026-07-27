Informations pratiques

Terville

Soirée Caritative et karaoké

route de Verdun Terville Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-21 18:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Association Collectif Soloulous, en partenariat avec la Ville de Terville, vous invite à une soirée exceptionnelle placée sous le signe du partage et de la fête ! Venez donner de la voix, vous régaler et partager un moment unique aux côtés d’un invité d’honneur très spécial le comédien et artiste Julien Courbey !

Au menu de votre soirée

Un délicieux Couscous poulet

Une pâtisserie orientale

Du thé et des boissons

Une ambiance de folie avec un grand Karaoké animé !

Réservation obligatoireTout public

25 .

route de Verdun Terville 57180 Moselle Grand Est +33 7 50 06 66 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Collectif Soloulous Association, in partnership with the City of Terville, invites you to an exceptional evening dedicated to sharing and celebration! Come sing your heart out, enjoy some delicious food, and share a unique moment alongside a very special guest of honor: actor and artist Julien Courbey!

On the menu for your evening:

Delicious chicken couscous

Middle Eastern pastries

Tea and beverages

A wild atmosphere with a big karaoke party!

Reservations required

L’événement Soirée Caritative et karaoké Terville a été mis à jour le 2026-07-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME