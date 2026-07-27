Soirée Caritative et karaoké Terville
samedi 21 novembre 2026 · Terville
Informations pratiques
Terville
Soirée Caritative et karaoké
route de Verdun Terville Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-21 18:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Association Collectif Soloulous, en partenariat avec la Ville de Terville, vous invite à une soirée exceptionnelle placée sous le signe du partage et de la fête ! Venez donner de la voix, vous régaler et partager un moment unique aux côtés d’un invité d’honneur très spécial le comédien et artiste Julien Courbey !
Au menu de votre soirée
Un délicieux Couscous poulet
Une pâtisserie orientale
Du thé et des boissons
Une ambiance de folie avec un grand Karaoké animé !
Réservation obligatoireTout public
25 .
route de Verdun Terville 57180 Moselle Grand Est +33 7 50 06 66 86
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English :
The Collectif Soloulous Association, in partnership with the City of Terville, invites you to an exceptional evening dedicated to sharing and celebration! Come sing your heart out, enjoy some delicious food, and share a unique moment alongside a very special guest of honor: actor and artist Julien Courbey!
On the menu for your evening:
Delicious chicken couscous
Middle Eastern pastries
Tea and beverages
A wild atmosphere with a big karaoke party!
Reservations required
L’événement Soirée Caritative et karaoké Terville a été mis à jour le 2026-07-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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