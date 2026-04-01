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Soirée Cartel Salle des Fêtes Villeneuve-de-Marsan

Soirée Cartel Salle des Fêtes Villeneuve-de-Marsan

Soirée Cartel Salle des Fêtes Villeneuve-de-Marsan samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : 60 Avenue du Marsan

Ville : 40190 Villeneuve-de-Marsan

Département : Landes

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 18 18 Tarif de base plein tarif

Villeneuve-de-Marsan

Soirée Cartel

Salle des Fêtes 60 Avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan Landes

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Le Cercle Taurin vous donne rendez-vous pour une Soirée Cartel placée sous le signe de la tradition et de la convivialité.
Soyez les premiers dans la confidence ! La soirée dévoilera en exclusivité le cartel de la corrida du 4 août ainsi que l’affiche officielle des fêtes, en collaboration avec le Comité des Fêtes.
Pour régaler les aficionados, un repas typique vous attend avec un menu Entrecôte-frites.
Réservation indispensable avant le 20 avril !
Rejoignez-les pour lancer la saison taurine en Armagnac dans une ambiance chaleureuse !   .

Salle des Fêtes 60 Avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 53 68 92  cercletaurinvilleneuvedemarsan@orange.fr

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English : Soirée Cartel

L’événement Soirée Cartel Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Landes d’Armagnac

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