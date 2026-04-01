Soirée Cartel Salle des Fêtes Villeneuve-de-Marsan
Soirée Cartel Salle des Fêtes Villeneuve-de-Marsan samedi 25 avril 2026.
Villeneuve-de-Marsan
Soirée Cartel
Salle des Fêtes 60 Avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan Landes
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le Cercle Taurin vous donne rendez-vous pour une Soirée Cartel placée sous le signe de la tradition et de la convivialité.
Soyez les premiers dans la confidence ! La soirée dévoilera en exclusivité le cartel de la corrida du 4 août ainsi que l’affiche officielle des fêtes, en collaboration avec le Comité des Fêtes.
Pour régaler les aficionados, un repas typique vous attend avec un menu Entrecôte-frites.
Réservation indispensable avant le 20 avril !
Rejoignez-les pour lancer la saison taurine en Armagnac dans une ambiance chaleureuse ! .
Salle des Fêtes 60 Avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 53 68 92 cercletaurinvilleneuvedemarsan@orange.fr
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English : Soirée Cartel
L’événement Soirée Cartel Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Landes d’Armagnac
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