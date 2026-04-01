Soirée Cartel Salle des Fêtes Villeneuve-de-Marsan

Villeneuve-de-Marsan

Soirée Cartel

Salle des Fêtes 60 Avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan Landes

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le Cercle Taurin vous donne rendez-vous pour une Soirée Cartel placée sous le signe de la tradition et de la convivialité.

Soyez les premiers dans la confidence ! La soirée dévoilera en exclusivité le cartel de la corrida du 4 août ainsi que l’affiche officielle des fêtes, en collaboration avec le Comité des Fêtes.

Pour régaler les aficionados, un repas typique vous attend avec un menu Entrecôte-frites.

Réservation indispensable avant le 20 avril !

Rejoignez-les pour lancer la saison taurine en Armagnac dans une ambiance chaleureuse ! .

Salle des Fêtes 60 Avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 53 68 92 cercletaurinvilleneuvedemarsan@orange.fr

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English : Soirée Cartel

L’événement Soirée Cartel Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Landes d’Armagnac