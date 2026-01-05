Soirée Celtique Résidence Domitys Les Clés d’or Orthez

Soirée Celtique

Résidence Domitys Les Clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

12h15 Dégustation de crêpes accompagnée de légendes Celtiques.

18h à 20h Apéro dinatoire aux saveurs bretonnes et concert avec la musique Celtique les huit de Marennes . .

Résidence Domitys Les Clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00 orthez@domitys.fr

