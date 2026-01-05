Soirée Celtique Résidence Domitys Les Clés d’or Orthez
Soirée Celtique Résidence Domitys Les Clés d’or Orthez jeudi 19 mars 2026.
Soirée Celtique
Résidence Domitys Les Clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
12h15 Dégustation de crêpes accompagnée de légendes Celtiques.
18h à 20h Apéro dinatoire aux saveurs bretonnes et concert avec la musique Celtique les huit de Marennes . .
Résidence Domitys Les Clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00 orthez@domitys.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Celtique
L’événement Soirée Celtique Orthez a été mis à jour le 2026-01-03 par OT Coeur de Béarn