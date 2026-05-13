Colombé-la-Fosse

Soirée Champagne & brasero sous les étoiles

67 Grande rue Colombé-la-Fosse Aube

Tarif : – – Eur

60

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez passer une soirée inédite sur le domaine du Champagne A. Viot à Colombé-la-Fosse !

Au programme

– un repas complet (amuses bouche, entrée, plat et dessert) entièrement cuisiné au brasero par Florent Sourice l’Atelier

– dansez toute la soirée avec l’orchestre Magic Tempo sur les tubes d’hier, d’aujourd’hui et peut-être de demain

– Installez-vous confortablement dans nos canapés, banquettes, transats, mange-debout, et tables à l’abri des intempéries

– une flûte de Champagne offerte à l’arrivée

– profitez d’une ambiance conviviale, chaleureuse et décontractée

– la soirée se terminera en beauté par un feu d’artifice si la météo le permet

Menu

– Apéritif 1 flûte de champagne offerte, Brochette melon/porto ou tomates mozza, Bruschettas saumon fumé maison et crème citron aneth, Mini gaufre poivronnade/chorizo, Bun’s fromage frais et légumes du soleil

– Entrées Brochette de gambas flambée avec salade de perle marine (saumon/crevettes/pamplemousse)

– Plat Brochette bœuf, Brochette poulet mariné, Brochette de légumes, Pommes de terre et sauce cheddar

– Dessert chou praliné, macarons, brochette ananas et banane flambées au rhum

Attentions les places sont limitées réservation obligatoire 60 .

67 Grande rue Colombé-la-Fosse 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 02 07 contact@champagne-viot.com

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English :

L’événement Soirée Champagne & brasero sous les étoiles Colombé-la-Fosse a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne