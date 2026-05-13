Soirée Champagne & brasero sous les étoiles Colombé-la-Fosse
Soirée Champagne & brasero sous les étoiles Colombé-la-Fosse samedi 1 août 2026.
Colombé-la-Fosse
Soirée Champagne & brasero sous les étoiles
67 Grande rue Colombé-la-Fosse Aube
Tarif : – – Eur
60
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez passer une soirée inédite sur le domaine du Champagne A. Viot à Colombé-la-Fosse !
Au programme
– un repas complet (amuses bouche, entrée, plat et dessert) entièrement cuisiné au brasero par Florent Sourice l’Atelier
– dansez toute la soirée avec l’orchestre Magic Tempo sur les tubes d’hier, d’aujourd’hui et peut-être de demain
– Installez-vous confortablement dans nos canapés, banquettes, transats, mange-debout, et tables à l’abri des intempéries
– une flûte de Champagne offerte à l’arrivée
– profitez d’une ambiance conviviale, chaleureuse et décontractée
– la soirée se terminera en beauté par un feu d’artifice si la météo le permet
Menu
– Apéritif 1 flûte de champagne offerte, Brochette melon/porto ou tomates mozza, Bruschettas saumon fumé maison et crème citron aneth, Mini gaufre poivronnade/chorizo, Bun’s fromage frais et légumes du soleil
– Entrées Brochette de gambas flambée avec salade de perle marine (saumon/crevettes/pamplemousse)
– Plat Brochette bœuf, Brochette poulet mariné, Brochette de légumes, Pommes de terre et sauce cheddar
– Dessert chou praliné, macarons, brochette ananas et banane flambées au rhum
Attentions les places sont limitées réservation obligatoire 60 .
67 Grande rue Colombé-la-Fosse 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 02 07 contact@champagne-viot.com
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English :
L’événement Soirée Champagne & brasero sous les étoiles Colombé-la-Fosse a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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